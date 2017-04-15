Трапп: нужно уметь проходить через такие матчи, чтобы стать чемпионами

Вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп прокомментировал матч с «Анже», завершившийся со счётом 2:0 в пользу парижского клуба. «ПСЖ» одержал шестую победу подряд и догнал «Монако», который, однако, ещё не сыграл свой матч 32-го тура.
«Нужно уметь проходить через такие матчи и побеждать в них, если мы хотим стать чемпионами. Мы понимали, что это будет тяжёлая игра с минимумом голевых моментов. Тем не менее я считаю, что мы доминировали на протяжении большей части матча. Нам удалось одержать очень важную победу», — сказал Трапп в интервью beIN SPORTS 1.