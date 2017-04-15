Иванов не стал обещать танец в костюме шмеля или майонеза в случае победы в КР

Президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер команды Александр Тарханов провели встречу с болельщиками по случаю выхода команды в финал Кубка России, сообщает пресс-служба клуба.
На встречу пришло более ста поклонников «шмелей», которые активно задавили вопросы президенту и тренеру. Иванов и Тарханов поблагодарили собравшихся за горячую поддержку, которую болельщики оказали команде в полуфинальном матче Кубка России против «Рубина» (2:1).
«Я повторял, что другой команды у нас не будет. Надо приходить на стадион и в дни побед, и в дни поражений. Спасибо вам всем за матч с «Рубином»!» – сказал Иванов.
«Приятно, когда полные трибуны. Наша задача – завлекать болельщиков. Главное, чтобы вы гнали команду вперёд», – добавил Тарханов.
Иванов сообщил, что сейчас ведутся переговоры с одной из авиакомпаний для организации перевозки болельщиков на финальный матч Кубка страны в Сочи с «Локомотивом», который состоится 2 мая.
Под занавес встречи один из болельщиков спросил, на что готов президент клуба в случае успеха «Урала» в финале против «Локомотива», и предложил станцевать ему в перерыве одной из игр в костюме шмеля или майонеза. Иванов такую идею не поддержал, но пообещал, что в случае победы в финале обязательно станцует вприсядку в аэропорту Кольцово вместе с теми болельщиками, которые будут встречать команду.
Танец с участием талисмана «Урала» шмеля и людей в костюмах упаковок майонеза случился в перерыве домашнего матча 16-го тура РФПЛ с «Ростовом». В Интернете широкое распространение получило видео, на котором на этот танец была наложена музыка с бала сатаны из телесериала «Мастер и Маргарита». Посмотреть видео можно в «Твиттере».