Ловрен: «Ливерпуль» готов играть хоть в три, хоть в четыре защитника

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен отметил, что команда способна перестраиваться на схемы с тремя и четырьмя защитниками.
«Вне зависимости от того, по какой схеме играет команда, ты остаешься защитником. Все знают, что при модели с тремя защитниками игра строится совершенно иначе, существует множество принципиальных различий и мелких деталей. Иногда играть в три защитника лучше — больше вариантов для развития атаки. Но, если не до конца понимаешь особенности игры в три защитника, нужно хорошенько поработать над этим.
Думаю, мы неплохо справлялись со «Сток Сити», в отличие от концовки матча с „Борнмутом“. Но все в команде знают, что нужно делать при той или иной схеме, так что „Ливерпуль“ готов играть хоть в три, хоть в четыре защитника», — цитирует Ловрена сайт клуба.