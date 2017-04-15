Клопп: пока в «Ливерпуле» не думали о будущем Старриджа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал исключать, что форвард Дэниел Старридж покинет клуб в летнее трансферное окно.
«Сезон складывается для Старриджа непросто, но впереди ещё шесть игр, а он вернулся в строй, чему я рад. Он здорово вышел на замену в матче со „Стоком“, и мне предстоит решить, как быть дальше: поставить его в старт или использовать свежесть Старриджа во втором тайме.
Не думаю, что в следующем сезоне состав „Ливерпуля“ будет тем же. Мы планируем трансферы и ведем по ним работу, но пока мы не думали о будущем Старриджа или кого-либо другого», — цитирует Клоппа Sportsmole.
В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний футболист провёл 15 матчей (пять — с первых минут) и забил два гола.