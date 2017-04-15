Сарри: Инсинье — один из символов «Наполи», для нас важно его удержать

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри отметил, что для клуба важно продлить контракт с форвардом Лоренцо Инсинье. Текущий договор игрока истекает в 2019 году.
«В „Наполи“ есть сразу несколько футболистов, которые являются символами клуба. Инсинье — один из них. Для нас важно сохранить каждого ключевого игрока», — цитирует Сарри Squawka.
Накануне итальянские СМИ сообщили, что руководство неаполитанцев во главе с Аурелио Де Лаурентисом провело встречу с представителями 25-летнего футболиста. Стороны достигли договорённости о продлении контракта. Новое соглашение Инсинье с «Наполи» будет рассчитано до 2022 года, а зарплата футболиста вырастет до € 4,5-5 млн.
В нынешнем сезоне Инсинье провёл 30 матчей в чемпионате Италии и забил 14 голов.