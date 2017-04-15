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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Спартак» в концовке вырвал победу в матче молодёжного первенства с «Зенитом»

15 апреля 2017, суббота. 15:59. Футбол
В матче 23-го тура молодёжного первенства России в Москве встречались «Спартак» и «Зенит». Красно-белые вышли вперёд на 37-й минуте, когда отличился Фэшн Сакала. Отыграться сине-бело-голубые сумели на 57-й минуте — счёт сравнял Александр Еловских. Победу хозяева принёс точный удар Борис Цыганков на второй компенсированной минуте.

В другом матче тура «Локомотив» в Туле со счётом 2:0 победил «Арсенал». Дубль у «железнодорожников» оформил Ислам Вагабов.

Вничью завершились матчи «Оренбург» — «Терек» (0:0), «Анжи» — «Крылья Советов» (1:1) и «Урал» — «Томь» (0:0). «Рубин» со счётом 2:1 победил «Краснодар».
Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
2 : 1
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 – Сакала – 37, 1:1 – Еловских – 57, 2:1 – Цыганков – 90+2

Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 14:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
0 : 2
Локомотив-мол.
Москва
0:1 – Вагабов – 64, 0:2 – Вагабов – 89

Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 14:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
0 : 0
Терек-мол.
Грозный

Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 11:30 МСК
Анжи-мол.
Махачкала
1 : 1
Крылья Советов-мол.
Самара
0:1 – Кудряшов – 19, 1:1 – Саидов – 90+1

Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 12:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
0 : 0
Томь-мол.
Томск

Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 13:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
2 : 1
Краснодар-мол.
Краснодар
1:0 – Яковлев – 33, 1:1 – Игнатьев – 81, 2:1 – Яковлев – 87 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Арсенал Тула Терек Томь ФК Зенит ФК Краснодар ФК Крылья Советов ФК Локомотив ФК Оренбург ФК Рубин ФК Спартак ФК Урал
Новости. Футбол
15 апреля 2017, суббота
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