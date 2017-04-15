Гончаренко: не скажу, что ЦСКА было сложно защищаться в матче с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.
«Мы знаем, что в матчах с «Ростовом» в первую очередь тяжело атаковать. При этом сами они гораздо лучше атакуют у себя дома. Поэтому не могу сказать, что сегодня нам пришлось тяжело обороняться. Предпосылки, чтобы выжать гол, у нас были, но нам не хватило точности в конечной стадии. То же самое было в Краснодаре. Чтобы выигрывать, мы должны увеличить количество моментов. Мне сложно оценивать турнирную таблицу, но мы должны сделать всё возможное, чтобы не терять очков», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
В таблице РФПЛ ЦСКА (44 очка) занимает второе место — отставание от «Спартака» составляет семь очков.