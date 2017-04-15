Дисквалификация Месси в сборной Аргентины может быть сокращена до 2 матчей

Дисквалификация нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре матча квалификации ЧМ-2018 может быть сокращена.
Как пишет La Nacion, если Месси 4 мая прилетит в Швейцарию и встретится с представителями ФИФА во время рассмотрения дела, то, скорее всего, его дисквалификацию сократят до двух матчей. Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа собирается лично побеседовать с Месси, чтобы убедить его поехать в Швейцарию.
Форвард «Барселоны» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече отбора ЧМ-2018 с командой Чили (1:0). Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.
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