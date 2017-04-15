«Лестер» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», ведя в ходе второго тайма — 2:0

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Лестер Сити». На 6-й минуте Роберт Хут вывел «лис» вперёд, а в начале второго тайма Джейми Варди сделал счёт 2:0. Однако удержать преимущество в два мяча гости не сумели — на 54-й минуте Йоан Кабай один мяч отыграл, а на 70-й минуте Кристиан Бентеке счёт сравнял. Итоговый счёт — 2:2.
Что касается других матчей тура, то «Эвертон» на своём поле победил «Бёрнли» (3:1), благодаря чему поднялся на пятое место в таблице АПЛ, «Сандерленд» и «Вест Хэм Юнайтед» сыграли вничью 2:2, «Уотфорд» дома с минимальным счётом победил «Суонси Сити», а «Сток Сити» на глазах своих болельщиков был сильнее «Халл Сити» (3:1).