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«Лестер» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», ведя в ходе второго тайма — 2:0

15 апреля 2017, суббота. 18:59. Футбол
В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Лестер Сити». На 6-й минуте Роберт Хут вывел «лис» вперёд, а в начале второго тайма Джейми Варди сделал счёт 2:0. Однако удержать преимущество в два мяча гости не сумели — на 54-й минуте Йоан Кабай один мяч отыграл, а на 70-й минуте Кристиан Бентеке счёт сравнял. Итоговый счёт — 2:2.

Что касается других матчей тура, то «Эвертон» на своём поле победил «Бёрнли» (3:1), благодаря чему поднялся на пятое место в таблице АПЛ, «Сандерленд» и «Вест Хэм Юнайтед» сыграли вничью 2:2, «Уотфорд» дома с минимальным счётом победил «Суонси Сити», а «Сток Сити» на глазах своих болельщиков был сильнее «Халл Сити» (3:1).
Англия - Премьер-лига. 33-й тур
15 апреля 2017, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 – Хут – 6, 0:2 – Варди – 52, 1:2 – Кабай – 54, 2:2 – Бентеке – 70

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
15 апреля 2017, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
3 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 – Джагелка – 49, 1:1 – Воукс – 52 (пен), 2:1 – Ми – 71 (автогол), 3:1 – Лукаку – 74

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
15 апреля 2017, суббота. 17:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
2 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 – Айю – 5, 1:1 – Хазри – 26, 1:2 – Коллинз – 47, 2:2 – Борини – 90
Удаления: нет – Байрэм, 90+5

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
15 апреля 2017, суббота. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
1 : 0
Суонси Сити
Суонси
1:0 – Капу – 42

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
15 апреля 2017, суббота. 17:00 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
3 : 1
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1:0 – Арнаутович – 6, 1:1 – Магир – 51, 2:1 – Крауч – 66, 3:1 – Шакири – 80
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бёрнли Вест Хэм Юнайтед Кристал Пэлас Лестер Сити Сандерленд Сток Сити Суонси Сити Уотфорд ФК Эвертон Халл Сити
Новости. Футбол
15 апреля 2017, суббота
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