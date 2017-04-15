Данни: жду предложения о контракте от «Зенита», сомнений после теракта нет

Капитан и полузащитник «Зенита» Мигел Данни в эксклюзивном интервью «Чемпионату» заявил, что готов продлить контракт с сине-бело-голубыми и что недавний теракт в Санкт-Петербурге не вызвал у него никаких сомнений относительно будущего. Действующее соглашение с 33-летним португальцем истекает по окончании нынешнего сезона.
«Никаких сомнений и страха после теракта нет. Я бы с удовольствием остался в Петербурге столько лет, сколько было бы необходимо. Действительно, контракт пока не продлён, но я жду предложения. Мы живём в мире, где происходят теракты. Это горькая правда. Тем не менее нельзя всё время забивать себе голову плохим, бояться взрывов. Рано или поздно все мы умрём, но надо не думать об этом, а жить», — поведал Данни.
Полную версию интервью с полузащитником «Зенита» Мигелом Данни читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.