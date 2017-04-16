Гамшик: «Наполи» играет в самый красивый футбол в Европе

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик выразил мнение, что его команда играет в самый красивый футбол в Европе, а также прокомментировал тот факт, что в скором времени он может догнать легенду клуба Диего Марадону по числу голов за команду. В активе Гамшика 112 мячей в футболке «Наполи» — это на три меньше, чем у Марадоны.
«Конечно, я думаю о рекорде Марадоны, но это не является для меня навязчивой идеей. Три недостающих гола в сравнении с моими 112, забитыми до этого, выглядят, как совсем чуть-чуть. Возможно, так оно и есть. В любом случае считаю, что число моих забитых мячей вполне приличное для полузащитника. Если побью рекорд Марадоны в этом или следующем сезоне, это будет захватывающий момент.
Я нахожусь на пике формы и провожу лучший сезон в карьере. Мне нравится, как я играю, за что благодарен тренеру Сарри и президенту Де Лаурентису, которые держат клуб среди лучших. Помимо результатов, «Наполи» играет в самый красивый футбол в Европе. Об этом говорят эксперты, а также игроки и тренеры других команд», — цитирует Гамшика Corriere dello Sport.