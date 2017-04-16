Клопп: меня не беспокоят слухи об интересе «Барселоны» к Коутиньо,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что его не беспокоят слухи об интересе «Барселоны» к одному из лидеров команды Филиппе Коутиньо.
«Меня не беспокоят слухи об интересе „Барселоны“ к Коутиньо, потому что ему комфортно в „Ливерпуле“. Его здесь всё устраивает. Интерес больших клубов — это хороший знак, он показывает, что футболист хорошо себя проявляет. У Коутиньо были непростые периоды, но он вернулся в строй после травмы, набрал форму и отлично играет.
Меня правда не волнуют слухи о „Барселоне“, потому что мы даем игрокам достаточно перспектив, они хотят быть частью клуба в течение ближайших лет», — цитирует Клоппа Goal.