Борини: у «Сандерленда» есть проблемы в раздевалке, но мы можем их преодолеть

Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини рассказал о причинах неудачных выступлений команды в текущем сезоне. «Сандерленд» располагается на последней 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая на девять очков от спасительного 17-го места.
«В этом сезоне нам труднее, чем в прошлых. Мы не выступаем на своём уровне и не являемся сплочённым коллективом, как это было раньше. Это является проблемой. Трудности в «Сандерленде» немного связаны с тем, что у нас есть проблемы в раздевалке, но в наших силах их преодолеть. Несмотря на результаты, травмы, нам нужно объединиться и продолжать верить в то, что мы можем спастись в этом сезоне от вылета», — цитирует Борини BBC Sport.