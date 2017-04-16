Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бербатов: я вёл переговоры с «Сандерлендом», но ничего не произошло

16 апреля 2017, воскресенье. 13:05. Футбол
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» Димитар Бербатов сообщил, что вёл переговоры с худшим клубом АПЛ — «Сандерлендом». 36-летний футболист находится в статусе свободного агента.

«Я хочу играть. Я разговаривал с людьми из „Сандерленда“, вёл переговоры. В итоге ничего не произошло. Я в хорошей форме, футбол — это моя жизнь. Я всё ещё хочу играть.

На данном этапе жизни меня интересует только футбол — хочется поиграть ещё немного. Ещё одна игра, ещё один сезон. Просто хочется насладиться единением с товарищами по команде, самим футболом. АПЛ — то самое место, в которое хочет вернуться каждый. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Бербатова Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сандерленд Димитар Бербатов
Новости. Футбол
16 апреля 2017, воскресенье
13:25 Галлиани: потерял рассудок, когда «Милан» сравнял счёт в дерби с «Интером»
13:12 Энрике: может, сыграем с «Ювентусом» в восемь нападающих — терять нечего
13:05 Бербатов: я вёл переговоры с «Сандерлендом», но ничего не произошло
13:00 «Спартак» – «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00
12:57 Г. Невилл: в «МЮ» есть 1-2 игрока, которые могли бы влиться в состав 1999 года
12:55 Варди: Бентеке забил второй гол, используя игрока «Лестера» в качестве лестницы
12:44 Конте: вернувшись в «Челси», Луис снова стал одним из лучших защитников в Европе
12:39 Эррера: «МЮ» уважает «Челси», но хочет устроить для «Олд Траффорд» праздник
12:28 Тер Штеген: надо верить в себя, без этого в матче с «Юве» ничего не получится
12:19 Озил: китайцы предлагали £ 100 млн за 5 лет, через 3 минуты я отказался
12:17 Джеко — журналистам: хватит говорить о «Ювентусе», мне он безразличен
12:08 Энрике: впереди второй матч с «Ювентусом» и «классико», но «Барселона» жива
12:00 «Манчестер Юнайтед» – «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
12:00 Кафельников: для «Спартака» пришло время победить «Зенит»
12:00 Данни: не считаю «Спартак» фаворитом — «Зенит» сделает всё, чтобы победить
12:00 «Чемпионат» проведёт интеллектуально-развлекательную игру перед матчем ЛЧ
11:51 «Оренбург» – «Терек»: стали известны стартовые составы
11:46 Ловчев: у кого Смолов, тот и сильнее
11:41 Сарри: «Наполи» нельзя попадать в ловушку журналистов
11:32 Борини: у «Сандерленда» есть проблемы в раздевалке, но мы можем их преодолеть
11:24 Спортивный директор «Барселоны»: намерены выкупить Деулофеу ближайшим летом
11:22 Пелиццоли: переход в «Локомотив» сломал мою карьеру, там всё шло не так
11:21 «Спартак» — «Зенит»: команды определились с комплектами формы
11:09 Лено: стоит признать, что «Байеру» повезло сыграть вничью с «Баварией»
11:00 «Арсенал» Т – «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30
10:58 Венгер: не знаю, влияет ли неопределённость с моим будущим на игроков «Арсенала»
10:45 «Вест Бромвич» – «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:30
10:42 Алькасер: на бумаге отыграться с 0:4 у «ПСЖ» сложнее, чем с 0:3 у «Ювентуса»
10:39 Ибрагимович считает, что Канте достоин награды лучшему игроку сезона АПЛ
10:23 Клопп: меня не беспокоят слухи об интересе «Барселоны» к Коутиньо
10:12 Гамшик: «Наполи» играет в самый красивый футбол в Европе
10:06 Пике: уверен, что «Барселона» может пройти «Ювентус», а потом победить «Реал»
09:56 Гол Мовсисяна с пенальти помог «Реалу Солт-Лейк» одержать волевую победу в MLS
09:47 Марсело: вчера думали о «Спортинге», сегодня — о «Баварии», а «классико» — потом
09:41 Флоренци: второй разрыв крестообразных связок стал психологическим ударом
09:32 Алаба: «Бавария» верит в свои силы и уже предвкушает матч в Мадриде
09:30 «Урал» – «Томь»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00
09:12 «Оренбург» – «Терек»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 12:30
09:00 Данни: прессинг идёт не только на Луческу, а на весь «Зенит»
08:49 Анри: если Неймар позвонит Санчесу, тот не посоветует ему переходить в «Арсенал»
08:00 Защитник «Спартака» Таски вновь заинтересовал «Трабзонспор»
07:56 «Арсенал» готов предложить Бензема зарплату в £ 300 тыс.
07:32 Аллегри: думаю, Дибала восстановится к матчу с «Барселоной»
06:49 Полузащитник сборной Панамы застрелен в Сабанитасе
06:29 Симеоне: я не могу объяснить, почему «Атлетико» не реализует пенальти
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как завершится матч "Спартак" - "Зенит"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+