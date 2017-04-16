Бербатов: я вёл переговоры с «Сандерлендом», но ничего не произошло

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» Димитар Бербатов сообщил, что вёл переговоры с худшим клубом АПЛ — «Сандерлендом». 36-летний футболист находится в статусе свободного агента.
«Я хочу играть. Я разговаривал с людьми из „Сандерленда“, вёл переговоры. В итоге ничего не произошло. Я в хорошей форме, футбол — это моя жизнь. Я всё ещё хочу играть.
На данном этапе жизни меня интересует только футбол — хочется поиграть ещё немного. Ещё одна игра, ещё один сезон. Просто хочется насладиться единением с товарищами по команде, самим футболом. АПЛ — то самое место, в которое хочет вернуться каждый. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Бербатова Sky Sports.