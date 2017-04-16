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МВД запретило фанатам «Спартака» стартовый перфоманс на матче с «Зенитом»
16 апреля 2017, воскресенье. 15:44.
Футбол
МВД запретило фанатам «Спартака» провести стартовый перформанс на матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена».
На странице в «Твиттере» организованной группы фанатов «Спартака» «Ультра Север» сообщается, что перфоманс был разрешён клубом и РФПЛ.
«Чемпионат» проведёт
текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит»
. Начало — в 20:00 мск.
Источник:
«Чемпионат»
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