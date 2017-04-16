Сауль: последние два сезона использовал катетер и мочился кровью после матчей

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес рассказал, что был вынужден использовать катетер на протяжении последних двух сезонов из-за повреждения почки, полученного в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (0:1) в 2015 году. Тогда футболисту диагностировали гематому почки.
«В течение последних двух сезонов я использовал катетер и после каждого матча или тренировки мочился кровью. Это, конечно, было нелегкое время для меня. Я играл в таком состоянии из-за желания выступать за основную команду «Атлетико», — цитирует 22-летнего хавбека AS со ссылкой на телеканал Mega.