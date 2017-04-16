Сёмин: у «Локомотива» сейчас хорошее настроение, с которым играется легко

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выступил на пресс-конференции после победы над «Арсеналом» (3:0) в Туле в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.
«Хотелось бы отметить атмосферу на стадионе. И у «Арсенала», и у нас замечательные болельщики. Если говорить о матче, Тула хорошо и компактно оборонялась. В первом тайме, кроме двух моментов, у нас ничего особо и не было, даже после удаления. Всё поменял гол Фернандеша. Сразу появилось много возможностей, чтобы увеличить счёт.
Понимали, что Тула в сложной ситуации, так что будет жёсткая борьба и придётся преодолевать стену из девяти человек. Думаю, первый гол — ключевой момент матча. Что касается удаления, если у тебя есть жёлтая карточка, зачем идти в такой жёсткий стык? Тем более мяч был уже в руках голкипера. Врачи сейчас будут делать Гилерме снимок. Посмотрим, что с ним.
Не тяжело ли будет играть на два фронта с учётом Кубка? У нас сейчас хорошее настроение. А когда настроение хорошее, играется легко", — цитирует Сёмина пресс-служба красно-зелёных.