Луческу: «Спартак» заслужил чемпионство, а «Зенит» будет бороться за место в ЛЧ

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после поражения от «Спартака» (1:2) в гостевом матче 23-го тура российской Премьер-Лиги выразил мнение, что красно-белые заслужили чемпионский титул, а также высказался о задачах сине-бело-голубых на остаток сезона.
«Думаю, что речь о чемпионстве уже не идёт. „Спартак“ однозначно заслужил первое место. Но мы не можем оставлять „Зенит“ без Лиги чемпионов. Будем биться до последнего тура, чтобы завоевать место в Лиге чемпионов», — заявил румынский специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
После матча с «Зенитом» лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» сумел увеличить отрыв от идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита», занимающего третье место, на 11.