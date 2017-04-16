«Марсель» разгромил «Сент-Этьен», прервав серию из трёх ничьих в Лиге 1

«Марсель» разгромил «Сент-Этьен» в матче 33-го тура французской Лиги 1, прервав серию из трёх ничьих. Встреча проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 4:0.
В середине первого тайма Флорьян Товен открыл счёт. На 31-й минуте Бафетимби Гомис удвоил преимущество «Марселя», а на исходе часа игры Товен оформил дубль. В концовке Димитри Пайет установил окончательный счёт.
«Марсель» (51 очко) занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Сент-Этьен» (45 баллов) — на седьмой строчке.