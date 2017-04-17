Лепёхин: если «Спартак» не станет чемпионом, это будет какое-то футбольное чудо

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» дома обыграл петербуржцев со счётом 2:1.
«Матч получился интересным, держал в напряжении до самого конца. Результат закономерен. В первом тайме «Спартак» владел преимуществом, во второй половине игры «Зенит» ненадолго перехватил инициативу. Красно-белые немного прижались к своим воротам, а петербуржцы в такие моменты умеют контролировать мяч. К сожалению для «Зенита», это была недолгая вспышка – минут на 20. А вся остальная игра проходила под диктовку «Спартака».
Шансы других команд на чемпионство теоретически сохраняются, поэтому публично называть «Спартак» чемпионом пока не стоит. Но все понимают, что красно-белые очень близки к победе в чемпионате России, и если этого не произойдёт, то это будет какое-то футбольное чудо, негативное для подопечных Карреры.
«Зениту» было бы предпочтительнее попасть в Лигу чемпионов, всё-таки команда уже пропустила этот год, соскучилась по турниру. К следующему сезону в клубе, скорее всего, будут перемены – усилится состав, может быть, будут тренерские перестановки. Но в Европе «Зенит» бы смотрелся удачно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.