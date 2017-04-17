Вайнцирль: сегодня «Шальке» испытал всё — незабитый пенальти, удаление

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль прокомментировал поражение команды в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Дармштадтом». Встреча прошла в Дармштадте на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«У нас был шанс победить, но мы проиграли. К тому же не забили пенальти и заработали удаление. Сегодня случилось всё. Первая же опасная атака «Дармштадта» привела к голу, и мы вынуждены были догонять. У нас отсутствовал инстинкт хищника в атаке. Создали много моментов, но не смогли их реализовать.
После того как команда отыгралась, мы стремились сделать счёт 2:1 и имели шансы. Мы непременно хотели победить, поэтому пропустить гол в добавленное время было особенно обидно. Если ты знаешь, что соперник хорошо играет на стандартах, ты должен действовать намного лучше. Не скажу, что мы плохо смотрелись в единоборствах или по беговым показателям, они были в порядке. Но в футболе всё решают голы. Если бы мы победили, смогли бы подняться на седьмую строчку. Этого не случилось, поэтому мы очень разочарованы», — цитирует Вайнцирля сайт «Шальке».