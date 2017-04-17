Ловчев: сегодня даже если Месси придёт в «Зенит», он не будет там блистать

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о победе красно-белых над «Зенитом» со счётом 2:1 в домашнем матче 23-го тура РФПЛ.
«Главное, что нужно сказать: Массимо Каррера — это очень интересный тренер. Итальянец — главный герой матча, и он выиграл эту встречу у своего визави Мирчи Луческу.
Луческу проиграл этот матч. Он просто задёргал команду так, что игроки, тот же Шатов, уже начали огрызаться в прессе. Дзюба уходил с поля и плевался в его сторону. Ощущение, что Луческу рассорил всех изнутри в «Зените». Сегодня даже если Месси придёт в «Зенит», он не будет там блистать. Так что питерцам нужно в первую очередь успокоиться.
Всё решили не мастерство и не «физика», а психология. Луческу искал шанс зацепиться за плохое судейство. В первом тайме был момент, когда к нему подошёл ассистент с телефоном и они начали смотреть, был там пенальти или не был. Это безобразие!
Дзюба очень старался и ничего не испортил, а вот Кокорин опять был «пустышкой». Промес затмил их обоих. Дзюба играет хорошо, когда у него рядом есть ассистент, есть поддержка. Раньше таким был Халк, потом Жулиано, когда только приехал. А сейчас Жулиано был плох, и Данни был плох» — отметил Ловчев.