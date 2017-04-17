Широков: ЦСКА с Гончаренко идёт в правильном направлении

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков после матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) выразил мнение, что работа наставника «армейцев» Виктора Гончаренко даёт свои плоды.
«Для достижения положительного результата ЦСКА не хватает забитых голов. В игре с „Ростовом“ „армейцы“ создали достаточно моментов, но подвела реализация. Однако игра у ЦСКА есть, моменты создаются, и голы придут обязательно. Думаю, с Гончаренко команда идёт в правильном направлении», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 23-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате».