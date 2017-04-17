Баннер «В Питере — ныть», плач Луческу, секта и решающий гол Самедова. Фотообзор

16 апреля на «Открытие Арене» в Москве в центральном матче 23-го тура российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» победил санкт-петербургский «Зенит» со счётом 2:1. Лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» сумел увеличить отрыв от идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита», занимающего третье место, на 11.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Спартак» – «Зенит»
, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.
Фотогалерея игры «Спартак» – «Зенит»
Фотогалерея: перформансы, баннеры и болельщики
Фотогалерея: как «Спартак» праздновал победу над «Зенитом»