Болельщики «Реала» предпочитают Иско вместо Бэйла в матче с «Баварией»

Испанская газета AS провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение относительно основного состава мадридского «Реала» в предстоящем ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Любители футбола, в частности, хотят видеть в основном составе полузащитника Иско вместо валлийского хавбека Гарета Бэйла.
Ранее сообщалось, что Бэйл из-за мышечной травмы не сможет выйти на поле в этой игре.
В первом матче на выезде подопечные Зинедина Зидана нанесли поражение немецкому гранду со счётом 2:1. Ответная игра состоится 18 апреля.