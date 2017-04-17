Голы Алексиса и Озила принесли «Арсеналу» победу над «Мидлсбро»

«Арсенал» одержал победу над «Мидлсбро» в матче 33-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» и завершилась со счётом 1:2.
В конце первого тайма Алексис Санчес вывел «канониров» вперёд, удачно пробив со стандарта. В начале второй половины игры Альваро Негредо сравнял счёт, однако на 71-й минуте Месут Озил забил второй гол лондонской команды и принёс ей победу.
«Арсенал» набрал 57 очков и вернулся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Мидлсбро» (24) идёт 19-м.