«Спартак» ведёт переговоры с Ребровым о продлении контракта до 2020 года

Руководство «Спартака» ведёт переговоры с голкипером Артёмом Ребровым о новом контракте, сообщают «Известия». По информации источника, обсуждается вариант продления соглашения до 2020 года. «Спартак» рассчитывает на сокращение зарплаты Реброва на 20-30%.
Действующий контракт 33-летнего Реброва с красно-белыми истекает летом 2018 года.
Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Всего за красно-белых голкипер провёл 105 матчей в различных турнирах и пропустил 119 мячей. В нынешнем сезоне Ребров принял участие во всех 23 матчах «Спартака» в РФПЛ, пропустив в них 20 голов.