Дибала: игра «Барселоны» с «ПСЖ» должна призвать «Ювентус» к бдительности

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» призвал своих одноклубников не забывать об ответной игре 1/8 финала турнира между сине-гранатовыми и «ПСЖ». Проиграв в первой встрече на выезде со счётом 0:4, подопечные Луиса Энрике сумели победить во втором матче (6:1) и выйти в следующий раунд. «Ювентус» в первом матче на своём поле победил каталонскую команду со счётом 3:0.
«Барселона» ещё не умерла, и играть с ней в Лиге чемпионов очень нелегко. Игра «Барселоны» с «ПСЖ» должна призвать «Ювентус» к бдительности», — цитирует Дибалу Ole.
Вторая игра между «Барселоной» и «старой синьорой» состоится 19 апреля в Барселоне.