Моджи: проблема «Барселоны» в том, что у неё нет тренера

Бывший исполнительный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи проанализировал шансы команды на выход в полуфинал Лиги чемпионов. В первой игре четвертьфинала на своём поле «старая синьора» со счётом 3:0 победила «Барселону». Моджи считает, что убедительная победа бьянконери была одержана не в последнюю очередь благодаря уходу главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике.
«Я ожидал сильной игры от «Ювентуса». В игре с «Малагой» «Барселона» не произвела на меня впечатления, а Месси не в лучшей форме. Конечно, вопрос выхода в полуфинал ещё не решён, но если «Барселона» сыграет так же, как в первой встрече, то у неё не будет шансов. Знаете, в чём на самом деле проблема этой команды? Проблема «Барселоны» в том, что у неё нет тренера. Если наставник команды говорит, что в конце сезона он покинет её, то это равнозначно игре без тренера. У «Барселоны» нет ни мотиваций, ни идей, ни сил. И это заметно на поле», — цитирует Моджи AS.
Ответная игра между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 19 апреля.