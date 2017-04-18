Гайтан: у «Атлетико» есть преимущество над «Лестером», но пока ничего не решено

Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити». Встреча состоится 18 апреля. В первом матче «Атлетико» добился победы со счётом 1:0.
«Это будет сложный матч, ведь речь о Лиге чемпионов. У «Атлетико» есть небольшое преимущество, но пока ничего не решено.
В Англии люди живут футболом. Уверен, что атмосфера будет очень хорошая. Надеемся на поддержку наших болельщиков. Матч будет сложным, но у нас есть секретное оружие. Это поможет нам показать отличную игру и выйти дальше.
Что касается моего здоровья, то чувствую себя хорошо», — цитирует Гайтана Marca.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Атлетико». Начало – 21:45 мск.