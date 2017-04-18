Ватцке: у «Боруссии» Д не самые большие шансы на победу в матче с «Монако»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Монако». Встреча состоится 19 апреля. В первом матче дортмундцы уступили (2:3).
«Мы не мечтатели и знаем, что у нас не самые большие шансы на победу. Но они есть», — цитирует Ватцке пресс-служба «Боруссии».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Боруссия». Начало – в 21:45 мск.
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