Петер Шмейхель: неважно, сильнее ли мой сын Облака, важен выход в полуфинал

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Лестер Сити». Ворота английской команды защищает сын экс-вратаря сборной Дании Каспер Шмейхель.
«Вопрос выхода в следующий этап остаётся открытым. У «Атлетико» есть маленькое преимущество благодаря победе в первой игре. Что же касается сравнения между голкиперами и их борьба, то неважно, сильнее ли мой сын Облака. Важен выход в полуфинал. Единственное, что я могу сказать, — это то, что Облак показывал фантастическую игру и является одним из лучших вратарей Европы», — цитирует Шмейхеля Mundo Deportivo.
В первой игре на своём поле «Атлетико» выиграл со счётом 1:0. Ответная встреча состоится 18 апреля.