Эффенберг: игроки «Баварии» в матче с «Реалом» должны превзойти сами себя

Экс-полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг верит, что его бывшая команда сохраняет шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом Эффенберг рассказал в интервью Sport Bild в преддверии ответного четвертьфинального матча с «Реалом». Встреча состоится 18 апреля.
«Всем 11 футболистам нужно превзойти самих себя и держать в голове лишь одну мысль: ничто еще не решено. Мы — «Бавария», и мы всегда способны изменить ход вещей», — сказал Эффенберг.
Эффенберг посоветовал «Баварии» играть в атакующий футбол. В первом матче «Реал» в Мюнхене добился победы — 2:1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бавария». Начало – 21:45 мск.