Маскерано сможет помочь «Барселоне» в матче с «Ювентусом»

Защитник Хавьер Маскерано восстановился после травмы и будет готов помочь «Барселоне» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ювентусом». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер каталонцев Луис Энрике.
«Маскерано принял участие в последней тренировке и будет доступен в матче с «Ювентусом». Это хорошая новость», — сказал Энрике.
Аргентинец из-за травмы не играл с «Реалом Сосьедад» в матче 32-го тура испанской Примеры (3:2). Повреждение Маскерано получил в первой встрече с «Ювентусом» (0:3).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Ювентус», который состоится 19 апреля. Начало – 21:45 мск.