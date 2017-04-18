Конференция MarSpo: РФПЛ, «Локомотив» и «Ростов» о популяризации спорта в России

В рамках конференции по спортивному маркетингу MarSpo 2017, которая состоялась 12-13 апреля на стадионе «Открытие Арена», спикеры обсудили вопросы, связанные с популяризацией спортивных соревнований в России. Несколько экспертов по футбольному маркетингу высказались на эту тему.
Директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин: «Мы недавно провели исследование, согласно которому 42% населения в городах интересуются футболом. Необходимо конвертировать эту популярность в посещаемость. Нужно делать хороший продукт. По нашему мнению, когда мы говорим о хорошем продукте, мы обязаны подразумевать комфорт и безопасность. Важно обеспечивать тесную эмоциональную связь с потребителями продукта, учитывая большую конкуренцию со стороны других представителей индустрии развлечений. Необходимо рассказывать аудитории о спорте».
Исполнительный директор ФК «Локомотив» Алексей Киричек: «Качество продукта в целом оставляет желать лучшего. Есть проблемы с неопределённостью. Постоянно нет ясности с расписанием матчей. Что касается привлечения болельщиков, то мы хотим дать людям новые ощущения, новые эмоции. Перед каждым матчем мы открываем стадион за 3 часа до матча. У нас большая и насыщенная программа. Мы идём на поводу у аудитории, хотим соответствовать её требованиям».
Исполнительный директор ФК «Ростов» Константин Дзюба: «Популяризация футбола начинается с массовости. Необходимо создать условия, при которых все желающие смогут заниматься футболом. В случае с нашим клубом видна позитивная динамика, но нам нужно развивать инфраструктуру. Нам сильно помогают отличные спортивные результаты. Необходимо заниматься популяризацией футбола в регионах».