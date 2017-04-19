Анчелотти: судья выступил хуже, чем «Бавария», нельзя делать столько ошибок

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал работу главного арбитра Виктора Кошшои в ответном матче мюнхенской команды с «Реалом» (2:4, 3:6 — по сумме двух матчей) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Судья выступил сегодня хуже, чем мы. Я понимаю, что это футбол, и что угодно случается, но не может судья делать столько ошибок кряду», — приводит слова Анчелотти Deutsche Welle.
«Нойер и вся команда сыграли хорошо. В Мадриде тяжело побеждать с десятью игроками на поле. „Реал“ прошёл дальше, и я желаю этой команде и Зидану всего наилучшего», — цитирует итальянского специалиста сайт УЕФА.