Коке: 3 выхода в полуфинал ЛЧ за 4 года — невероятное достижение «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити». Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1.
«Мы знали, что на стадионе „Лестера“ всегда тяжело играть, и понимали, что проблемы обязательно будут. После перерыва „Лестер“ прибавил и начал давить. Мы понимали, что можем пропустить, но сражались до конца. „Атлетико“ снова вышел в полуфинал ЛЧ, а это непросто. Три выхода в полуфинал ЛЧ за четыре года — невероятное достижение», — цитирует Коке сайт УЕФА.
Первый матч завершился победой «Атлетико» — 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «лисы» завершили выступление в турнире.