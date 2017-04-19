Игрок «Штутгарта» забил с 40 метров, воспользовавшись ошибкой вратаря

Пресс-служба Бундеслиги разместила в своём аккаунте на YouTube видео необычного гола, забитого в матче второй по силе немецкой лиги «Арминия» — «Штутгарт». На 51-й минуте голкипер «Арминии» Даниль Дафари, после того как здорово сыграл на перехвате, отдал неточный пас вперёд, в результате которого мяч оказался у полузащитника «Штутгарта» Александру Максима. Игрок тут же с 40 метров отправил мяч в пустые ворота. Защитник «Арминии» попытался прервать полёт мяча, но сделать это не сумел. В результате этого гола счёт в матче стал равным — 1:1. В итоге игра завершилась победой «Штутгарта» со счётом 3:2.