Зидан: Роналду знает, что болельщики «Реала» иногда могут освистывать его

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова нападающего своей команды Криштиану Роналду, который после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (4:2 ДВ) выразил надежду на то, что его больше никогда не будут освистывать на «Сантьяго Бернабеу».
«Роналду знает, что болельщики «Реала» иногда могут освистывать его. Ведь это «Сантьяго Бернабеу». Криштиану сохранял спокойствие в этой игре. Именно на поле он и демонстрирует своё мастерство. Не так уж и много игроков, которые могут сказать своё слово в ключевые моменты, и болельщики «Реала» отблагодарят его за всё, что он сделал здесь», — цитирует Зидана Marca.
Роналду стал автором хет-трика в игре с «Баварией», а испанский гранд вышел в полуфинал.