Энрике: Месси многое сделает для «Барселоны», играя и на 25% своих возможностей

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в очередной раз рассыпался в похвалах в адрес нападающего своей команды Лионеля Месси. Каталонскому клубу предстоит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Наставник сине-гранатовых подчеркнул, что значение присутствия аргентинца на поле переоценить невозможно, даже если он будет не в лучшей форме.
«Надеюсь, в матче с «Ювентусом» все наши футболисты покажут свою лучшую игру. Уверен, Месси многое сделает для «Барселоны», играя и на 25% своих возможностей», — цитирует Луиса Энрике Marca.
Матч между испанским и итальянским грандами состоится сегодня, 19 апреля. В первой игре на выезде «Барселона» проиграла со счётом 0:3.