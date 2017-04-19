Касильяс: сборная Испании? Я борюсь сам с собой

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, защищающий ныне цвета «Порту», в очередной раз подчеркнул, что не потерял надежды на возвращение в сборную Испании. После чемпионата Европы 2016 года национальную команду возглавил Хулен Лопетеги, который пока не приглашал Касильяса в сборную.
«Я не терял и не буду терять надежды на возвращение в национальную команду. Когда приму решение о прекращении выступления за сборную, то сам и сообщу об этом. Я борюсь сам с собой. Если буду в хорошем состоянии и буду получать наслаждение от игры, то почему тренер не может пригласить меня? Решение за ним, а мне хотелось бы играть за сборную», — цитирует Касильяса Movistar.