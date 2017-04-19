Виалли: «Ювентус» не должен позволить «Камп Ноу» вступать в игру

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Джанлука Виалли дал совет игрокам команды перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной». В первой игре на своём поле бьянконери добились победы со счётом 3:0, а Виалли вспомнил случай из своей тренерской практики.
«В 2000 году я был наставником «Челси», и мы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов победили «Барселону» со счётом 3:1. Во второй игре на выезде мы стали прижиматься к своим воротам, и они забили нам два гола. Затем мы стали атаковать и забили гол. До 80-й минуты на поле шла равная борьба, но затем они забили нам третий гол, и «Камп Ноу» превратился в настоящий ад. В результате мы проиграли в дополнительное время со счётом 1:5. «Ювентус» не должен позволить «Камп Ноу» вступать в игру, для чего команде надо сыграть достойно», — цитирует Виалли La Gazzetta dello Sport.
Ответная игра между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится сегодня, 19 апреля.