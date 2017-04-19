Веденеев: Кокорин не станет игроком высокого уровня, пусть посмотрит на Зобнина

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев раскритиковал игру нападающего Александра Кокорина в выездном матче 23-го тура со «Спартаком» (1:2), отметив, что тому стоит поучиться самоотдаче на поле у полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
«Джекки Чарльтон однажды сказал: отдай мяч сопернику и навяжи борьбу. Так играют «Челси», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед». Там стремятся быстрее переводить мяч в чужую штрафную — для этого нужны хорошая фланговая подача, борьба и подбор. Этот рецепт — для нынешнего «Зенита». А попытки сыграть в техничный футбол — это полёт мимо кассы… Конечно, можно найти и золотую середину, для этого нужно искусство тренера и готовность игроков пахать. Но готов ли к такому футболу тот же Александр Кокорин?
Его тропинка на поле при потере мяча должна заканчиваться в своей штрафной, а она обрывается у центральной линии. Поэтому он никогда не станет игроком высокого уровня. Может быть, Александр когда-нибудь поймет, что такое современный футбол, но не будет ли поздно? А пока ему полезно посмотреть на спартаковца Романа Зобнина — в смысле отношения к делу. Зобнин матче с «Зенитом» был боевой единицей, а Кокорин кем был?
Надеюсь, что неудачи последнего времени станут хорошим уроком для тренеров и игроков, а пока нужно многое переосмыслить. Поэтому когда кто-то говорит о борьбе «Зенита» за лигу чемпионов с ЦСКА, то думаю о том, что с такой игрой в этот еврокубковый турнир лучше пока не выходить. Там и без того хватает мальчиков для битья. «Зениту» нужна пауза, а за ней — рывок. Поэтому никаких «насмарку», любое поражение учит», — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».