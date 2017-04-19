Касемиро: мой пас был хорош, но гол был заслугой Роналду

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро прокомментировал первый гол «сливочных» в ворота мюнхенской «Баварии» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Бразилец отдал голевую передачу нападающему Криштиану Роналду.
«Криштиану всегда просит передачи за спины соперников. Мой пас был хорош, но гол был заслугой Роналду. Мы играли против очень сильного соперника и рады выходу в следующий этап», — приводит слова Касемиро AS.
«Реал» одержал победу в дополнительное время со счётом 4:2 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал.