20 апреля пройдёт КДК НСФЛ для разбора драки в матче студенческой лиги

20 апреля состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета Национальной студенческой футбольной лиги, сообщает пресс-служба лиги. Председатель КДК НСФЛ — директор по безопасности Российской футбольной Премьер-Лиги Александр Мейтин.
В повестке дня разбор инцидента, произошедшего в Москве 13 апреля во время матча Премьер-группы Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования, между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный), связанного с дракой между футболистами играющих команд.
Также в повестке обсуждение инцидента, произошедшего в Ростове-на-Дону 25 марта во время матча Премьер-группы Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования, между командами ДГТУ (Махачкала) и СПбГУ (Санкт-Петербург), связанного с оскорбительными выражениями в адрес судей.