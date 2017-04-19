Д. Алвес: привилегия – играть вместе с игроками класса Игуаина

Защитник туринского «Ювентуса» Дани Алвес адресовал слова похвалы нападающему команды Гонсало Игуаину, отметив, что футболист сборной Аргентины обладает очень высоким уровнем мастерства.
«Большое наслаждение играть в одной команде с игроками, которые обеспечивают тебя голами, способствуют тому, чтобы команда действительно играла и претендовала на большие победы. Такого рода футболисты дают тебе возможность продолжать ковать историю в футболе. Так что привилегия – играть вместе с игроками класса Игуаина», — приводит слова бразильского футболиста Marca.