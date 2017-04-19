Нойер скорее всего не поможет сборной Германии в розыгрыше Кубка конфедераций

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер вряд ли сможет помочь своей команде в розыгрыше Кубка конфедераций, сообщает Yahoo Sports.
Футболист получил травму ноги в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом» (2:4). У Нойера диагностирован перелом ноги, полученный им во время третьего взятия ворот мюнхенцев в исполнении нападающего «сливочных» Криштиану Роналду. Председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о переломе ноги игрока.
Нойер должен ещё пройти медицинское обследование, по итогам которого можно будет говорить о сроках его пребывания вне игры. Однако футболист скорее всего не сможет принять участия в розыгрыше Кубка конфедераций, который состоится в России с 17 июня по 2 июля.
«Бавария» по сумме двух встреч c «Реалом» выбыла из Лиги чемпионов.