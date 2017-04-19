«Спартак» и «Зенит» оштрафованы за пиротехнику на 400 тыс. рублей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам 23-го тура РФПЛ.
«По матчу «Спартак» – «Зенит»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Также они использовали и бросали на поле пиротехнические изделия, за что „Спартак“ оштрафован на 300 тыс. рублей. За бросание посторонних предметов на поле болельщиками „Спартака“ клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.
Болельщики петербуржцев также использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.
Также за несогласованные баннеры, которые появились на трибуне «Спартака», клуб оштрафован на 125 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.