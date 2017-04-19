Жилберто Силва: обещаю, к началу КК выучу имена всех игроков сборной Роccии

Двукратный обладатель Кубка Конфедераций в составе сборной Бразилии Жилберто Силва поделился мнением о фаворите предстоящего в России турнира, а также пообещал выучить имена всех игроков сборной России к началу Кубка Конфедераций. Жилберто Силва принял участие в открытии билетного центра Кубка Конфедераций—2017.
«Пока сложно сказать, кто бдет фаворитом Кубка Конфедераций. Турнир очень короткий, и у каждого есть шанс. Сейчас, глядя на результат прошлого ЧМ, можно сказать, что фаворит – Германия. Когда я играл на Кубке Конфедераций в Южной Африке, в финале мы пересеклись со сборной США. Никто не думал, что они добьются такого результата. Предыдущий чемпионат мира принёс много разочарования Бразилии. Но мы видим, что в настоящий момент происходит много положительных изменений в нашей сборной. Сейчас она играет очень сильно, будем надеяться, что она сыграет так же в следующем году.
Мне сложно запоминать и выговаривать имена российских спортсменов. Но к началу Кубка Конфедераций, обещаю, выучу имена всех игроков. Из российских игроков, с которыми я пересекался раньше, я помню Дмитрия Сенникова, играл против братьев Березуцких, помню Аршавина по «Арсеналу».
Я удовлетворён темпами подготовки России к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Проводится большой объём работы, будем надеяться, что темпы не снизятся. Надеюсь, что Россия покажет, что способна успешно проводить турниры столь высокого уровня. У России, как и у любой другой команды, есть шанс победить на Кубке конфедераций", — передаёт слова Жилберто Силвы корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
Участвуй в конкурсе и выигрывай поездку и билет на матч-открытие Кубка Конфедераций Россия — Новая Зеландия!