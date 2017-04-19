«Лион» и «Бешикташ» условно отстранили от еврокубков на один сезон

Французский «Лион» и турецкий «Бешикташ» были условно отстранены от участия в еврокубковых турнирах под эгидой УЕФА на один сезон с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба организации. Оба клуба будут также вынуждены заплатить штраф в размере € 100 тыс.
Такое решение было вынесено в связи с беспорядками болельщиков обеих команд во время первого матча 1/4 финала Лиги Европы, который состоялся во Франции. Встреча завершилась победой французской команды со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с беспорядками перед этой встречей. Болельщики «Лиона» использовали пиротехнику, блокировали лестничные проходы и вторгались на футбольное поле после второго гола. Фанаты «Бешикташа» тоже использовали пиротехнику, а также бросали предметы на поле и стали зачинщиками массовых беспорядков.
Встреча началась на час позже запланированного из-за беспорядков, которые устроили на трибунах болельщики «Бешикташа» незадолго до стартового свистка. Фанаты турецкой команды забросали местных поклонников футбола пиротехникой с верхних ярусов стадиона, в связи с чем сотни болельщиков «Лиона» были вынуждены выбежать на поле.